رسميا ....دي زيربي يغادر منصبه في برايتون

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أقل من 24 ساعة من إعلان استمرار الايطالي روبرتو دي زربي استمراره في منصب المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي أعلن المدير الفني رسميا رحيله عن منصبه بنهاية مباراة برايتون امام مانشيستر يونايتد مساء الاحد .

وكان روبرتو دي زيربي قد قاد برايتون الموسم الماضي الى احراز المركز السادس في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز ليقوده إلى المشاركة للمرة الاولى اوربيا في بطولة الدوري الأوربي الا ان نتائج برايتون هذا الموسم جاءت متراجعة الى حد بعيد .

وأكدت تقارير صحفية انجليزية ان المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زربي سيدخل في مفاوضات مع عدة اندية خلال الأيام القادمة لتحديد مستقبله في الموسم المقبل .

النادي الاول هو نادي بايرن ميونخ الذي يرغب في التعاقد مع مدير فني جديد يخلف الألماني توماس توخيل الذي أعلن عدم استمراره مع الفريق البافاري وفشل في التعاقد مع عدة مدربين منهم تشافي الونسو مدرب بايرليفركوزن بطل الدوري الألماني وايضا رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا ونايجل نايجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا وهو ما يضع روبرتو دي زربي على رأس قائمة المرشحين لقيادة بايرن ميونخ .

ايضا مانشيستر يونايتد يبدو ايضا مرشحا للتعاقد مع روبرتو دي زربي بعد نهاية التعاقد مع المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج .

اخيرا يبقى ايضا احتمال العودة إلى ايطاليا لقيادة احد الناديين الكبيرين يوفنتوس الذي أقال امس الجمعة مديره الفني ماسميليانو اليجري او الميلان ليخلف ستيفانو بيولي وان كان فريق السيدة العجوز الأقرب لدى زربي .