إصابة معلول وخروجه من مباراة الترجي.. وسط حسرة وحزن التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض التونسي علي معلول نجم الأهلي لإصابة في المباراة أمام الترجي والتي تجمع بينهما الآن في رادس ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستطع معلول استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء أمام الترجي، بعدما قرر كولر المدير الفني للأهلي خروجه.

معلول

أشرك كولر ، كريم فؤاد بدلا منه، وسط حسرة وحزن معلول على مقاعد البدلاء بسبب عدم استطاعه استكمال المباراة بعد تعرضه للإصابة.



وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بالاميرة السمراء من جديد.



