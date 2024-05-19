الأهلي يحطم رقم الترجي القياسي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حطم الأهلي الرقم القياسي المسجل باسم الترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فرض التعادل عليه اليوم بعقر داره بذهاب نهائي دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في فرض التعادل السلبي على الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بينهما اليوم السبت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس.

ووصل الأهلي إلى 21 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا بدون هزيمة بواقع 14 انتصار و7 تعادلات، ليحطم الرقم القياسي لفريق الترجي التونسي البالغ 20 مباراة بدون هزيمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.