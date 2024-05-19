أرقام صادمة للاعبي الاهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات والأرقام عن تقييم لاعبي الفريق الكروي بالنادي الاهلي في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي مساء اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس قبل مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أرقام لاعبو الاهلي في مباراة الترجي

حصل مروان عطية على أعلى تقييم بين لاعبي الاهلي وفقًا لشبكة “سوفا سكور” بدرجة 7.4، ويليه الثنائي حسين الشحات، ورامي ربيعة بـ7.3.

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كما حصل كل من، وسام أبوعلي وأكرم توفيق وإمام عاشور والحارس مصطفى شوبير على تقييم 6.8، وبيرسي تاو على 6.7، ومحمد عبدالمنعم على 6.6، ومحمد هاني على 6.5.

وستقام مباراة الإياب بين الاهلي ونظيره الترجي التونسي مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.