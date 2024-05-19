كيف يتوج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي؟

عاد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، بتعادل سلبي من عقر دار الترجي التونسي، في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف فريق الترجي نظيره الاهلي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في اللقاء الأول من صراع حسم لقب دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتم تأجيل حسم بطل دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، لموقعة القاهرة.

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ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره التونسي، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي حامل اللقب مع نظيره الترجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

حسابات تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل التتويج بلقب الأميرة السمراء، للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، سيتم الاتجاه إلى الأشواط الإصابة ثم ركلات الترجيح لحسم بطل دوري أبطال أفريقيا.