حسم اللقب.. المباريات الهامة في اليوم الآخير لـ الدوري الإنجليزي

تنطلق غدًا مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستشهد منافسة شرسة على التتويج باللقب والتأهل للبطولات الأوروبية.

ويستعد فريق مانشتسر سيتي لمواجهة نظيره وست هام، من أجل حسم اللقب للمرة الرابعة على التوالي، ضمن منافسات الجولة الـ38 والآخيرة.

بينما يسعى آرسنال أيضًا للتويج بالدوري الإنجليزي، حيثس سيواجه فريق إيفرتون أيضًا ضمن منافسات الجولة الآخيرة من البريميرليج.

ويحتاج فريق الجانرز لتحقيق الفوز على إيفرتون مع تعثر مانشستر سيتي ضد وست هام سواء بالتعادل أو الهزيمة، حيث سيرجح فارق الأهداف كفة أرسنال.

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ويتصدر حاليًا فريق مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف آرسنال.

بينما صراع التأهل على المشاركة في البطولات الأوروبية، حيث سيتأهل المركز الخامس للدوري الأوروبي، بينما يؤهل السادس لدوري المؤتمر الأوروبي وفي حالة تتويج مانشستر يونايتد بالكأس سيذهب صاحبا المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي والسابع لدوري المؤتمر.

حيث سيواجه فريق شيفيلد يونايتد نظيره توتنهام، وتشيلسي ضد بورنموث، وبرينتفورد أمام نيوكاسل، وأخيرًا برايتون ضد مانشستر يونايتد.

ويتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بينما تشيلسي في المركز السادس 60 نقطة ، وفي المركز السابع يتواجد نيوكاسل بـ 57 نقطة، وآخيرًا في المركز الـ8 مانشستر يونايتد بـ 57 نقطة.