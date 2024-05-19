شكرا لقرائتكم خبر عن موقفه مهدد فى موقعة العودة.. معلول محمولا بعد إصابته أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا إصابة علي معلول في أول 10 دقائق ومغادرته الملعب ومشاركة كريم فؤاد بدلا منه، وتداولت صورة وهو محمولا على الأيدي من زميليه محمود كهربا ومحمود متولي.

وبات موقف علي معلول غامضا من اللحاق بمباراة العودة ضد الترجي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، حيث ستوضح الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعب التونسي موقفه من المباراة القادمة.

تعادل الأهلي سلبياً مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

أدار المباراة مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكون من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكم رابع، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.