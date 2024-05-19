شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مباراة.. كولر يكسر رقم الترجي وينفرد بأطول سلسلة بلا هزيمة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتخطى مارسيل كولر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للفريق الأحمر فى أطول سلسلة بلا هزيمة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بفارق مباراتين بعدما توقفت سلسلة الداهية البرتغالي عند 19 مباراة.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء السبتفى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.ووصل كولر إلى أطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي فى تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ليتخطى رقم مانويل جوزيه، حيث نجح مانويل جوزيه في الوصول إلى 19 مباراة مع الأهلي بدون هزيمة في عام 2006 وهى الفترة التى تولى بها قيادة الأهلي فى ولايته الثانية، حيث حقق جوزيه 12 فوزا و7 تعادلات.

وفى المقابل نجح كولر فى الوصول للمباراة رقم 21 دون هزيمة بعد التعادل مع الترجي، وحقق 14 فوزا و7 تعادلات، ليكسر رقم جوزيه ويتخطى رقم الترجي التونسي الذي توقف عند 20 مباراة.