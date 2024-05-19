شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يحافظ على نظافة شباكه بدوري أبطال أفريقيا للمباراة الثامنة تواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي، حيث لم يستقبل أية أهداف منذ حراسة عرين الفريق الأحمر في مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

وحافظ شوبير على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية بدءا من مباراة شباب بلوزداد ثم ميدياما ويانج أفريكانز في دوري المجموعات ثم مباراتي سيمبا التنزاني في ربع النهائي ومباراتي مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي وأخيرا مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه على أداء فريقه أمام الترجي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة في الشوط الأول.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي: "مباراة كانت قوية للغاية كما توقعت، ولكن في الشوط الأول لم نلعب الكرة التي كنت أرغبها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بمراحل ودخلنا في أجواء المباراة".

تابع: "في النهاية لعبنا شوط أول في تونس وهناك شوط ثاني في القاهرة ويحتاج منا عمل جيد ونقف شكل جيد وندافع بشكل مميز والانتشار داخل الملعب بشكل جيد ونقوم بمخاطرة في الهجوم على مرمى الخصم لتحقيق الهدف والفوز بالمباراة".

وفيما يخص إصابة علي معلول، علق كولر: "من المبكر معرفة حجم إصابته وبعد العودة إلى القاهرة سنقوم بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لمعرفة حجم الإصابة وموقف اللاعب من مباراة العودة يوم السبت المقبل".

شدد: "الكرة التي انفعلت بها لأنها كان تسلل وكان من الممكن أن نقوم بهجمة مرتدة والحكم لم يمنحنا إتاحة الفرصة، لذا انفعلت في تلك الكرة، حيث أن الحكم لم يمنحنا الأفضلية في هذه اللعبة".

أوضح كولر: "كل مباراة ألعبها مع الأهلي، هدفي دائما الفوز، ولكن ألعب خارج الديار وخرجت بالتعادل علي قبولها، وبخصوص مباراة العودة أرى أن الترجي فريق كبير وخلق فرصة أو اثنين في الشوط الأول ولابد أن نكون في حذر شديد بمباراة العودة وعلينا إحراز أهداف على ملعبنا من أجل الفوز بالمباراة وحصد اللقب الإفريقي".