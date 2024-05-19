شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى انطلاق الجولة الـ24 بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة تجمع الإسماعيلى مع بيراميدز باستاد الإسماعيلية.

وتأجلت مباراة الأهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الأحد 19 مايو

الإسماعيلى & بيراميدز..6 مساء



الاثنين 20 مايو

المصري البورسعيدى & انبى..4 عصراً

المقاولون العرب & فاركو..7 مساءً

زد اف سى & الاتحاد السكندري..7 مساءً



الثلاثاء 21 مايو

بلدية المحلة & الداخلية..4 عصراً

الجونة & طلائع الجيش..7 مساءً

سيراميكا & البنك الاهلى..7 مساءً



الخميس 23 مايو

الزمالك & مودرن فيوتشر..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.