شكرا لقرائتكم خبر عن البداية بنهائى الكونفدرالية.. مباريات مصيرية تنتظر الزمالك حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رجال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لنادى الزمالك الاستعداد لخوض ثلاث مباريات مهمة على الصعيد المحلى والقاري حتى نهاية شهر مايو الجاري. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.



وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

أجندة مباريات الزمالك



1- الزمالك & نهضة بركان ..الأحد 19 مايو فى إياب نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة الدولى.

2_ الزمالك & مودرن فيوتشر..الخميس 23 مايو 6 مساء - الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

3- الزمالك & الاتحاد السكندرى الاثنين 27 مايو 6 مساء الجولة الخامسة والعشرين بالدورى.