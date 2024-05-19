دورة روما: شفيونتيك تهزم سابالينكا وتحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - روما : أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا لقب دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 6 -2 و6 -3 السبت في طريقها لاحراز لقبها الثالث في العاصمة الايطالية.

واللقب هو الحادي والعشرون لشفيونتيك (22 عاما) في مسيرتها والرابع منذ مطلع العام الحالي بعد دورات الدوحة وانديان ويلز ومدريد، ويأتي قبل 8 أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، والتي ستكون البولندية أبرز المرشحات للتتويج بها.

وباتت شفيونتيك أول لاعبة منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2013 تحرز لقب دورتي مدريد وروما في العام ذاته. كما حققت فوزها الثامن على منافستها في 11 مواجهة جمعت بينهما والثالث تواليا.

شفيونتيك.. سيطرة كاملة

واذا كانت المواجهة الاخيرة بينهما في نهائي مدريد متكافئة ولم تحسم الا في الرمق الاخير لصالح البولندية 7- 5 و4 -6 و7- 6 (9 -7) في مباراة ماراتونية، فإن سيناريو نهائي اليوم كان مختلفا، لان شفيونتيك سيطرت على مجريات المباراة تماما ونجحت في كسر ارسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الاولى ثم في الشوط السابع لتفوز بها على مدى 36 دقيقة.

انتفضت سابالينكا الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، في المجموعة الثانية وسنحت لها 7 فرص لكسر ارسال البولندية في الشوطين الثاني والرابع من دون ان تنجح في الاستفادة منها قبل ان تقضي شفيونتيك على آمالها بالعودة في المباراة بكسر ارسالها في الشوط السابع وحافظت على تقدمها لتحسم المباراة في صالحها.