رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حقق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الأهلي حقق المطلوب منه في مباراة الترجي التونسي".

وأضاف: "إمام عاشور وبيرسي تاو ثنائي الأهلي لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما أمام الترجي، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي تأخر في إجراء التبديلات".

وتابع: "الأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال ولا بد أن يبحث عن الانتصار داخل وخارج ملعبه".

واختتم: "الترجي لم يظهر بالشكل الأفضل، وسيظهر بمستوى أفضل في لقاء الإياب".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.