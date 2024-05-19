أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية اليوم أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق أتلتيكو مدريد، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام ضيفه أوساسونا، في المباراة المُقرر إقامتها، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل الروخي بلانكوس مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة، فيما يأتي أوساسونا في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة انتصاراته بعدما تغلب مُؤخرًا على مُضيفه فريق خيتافي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

أتلتيكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو في الليجا



حقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره سيلتا فيجو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب رودريجو دي بول في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة شبه نسبية من لاعبي أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على المباراة 56% للروخيبلانكوس، مقابل 44% لصالح سيلتا فيجو.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 70 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 34 في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وكان أتلتيكو مدريد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: أزبيليكويتا وسافيتش وهيرموسو وريكيلمي

الوسط: يورنتي وكوكى وفيتسل ولينو

الهجوم: جريزمان وأنخيل كوريا





عنصرية جماهير أتلتيكو مدريد تشعل غضب ويليامز



شهدت مباراة أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد أحداث عنصرية ضد أحد اللاعبين ذو البشرة السمراء في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب واندا مترو بوليتانو، في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة.

المباراة توقفت لبضع دقائق بسبب هتافات عنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد ضد نيكو ويليامز لاعب بيلباو بعدما طالب اللاعب الإسباني من الحكم إيقاف المباراة وهو ما حدث بالفعل.

وطالب لاعبو أتلتيكو مدريد على رأسهم كوكي وانطوان جريزمان من الجماهير التوقف عن الهتافات العنصرية لويليامز، بعدما وصفته الجماهير بالقرد.

بعد استئناف المباراة نجح ويليامز في تسجيل هدف في شباك أتلتيكو مدريد ليقوم اللاعب بالإشارة للجماهير على لون بشرته مؤكدا افتخاره بلون بشرته.

ودعم لاعب أتلتيكو مدريد كوكي، ويليامز بعد تعرضه للعنصرية قائلا: إذا حدثت تلك الإهانات لـ ويليامز، فأنا أرسل له الكثير من التشجيع والكثير من القوة ، أمثال هؤلاء ليس لهم مكان في مجتمعنا، نحن جميعًا معه.