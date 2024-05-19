محمد يوسف : يجب أن تكون هناك جلسة تنسيقية بين المنتخب والأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنهم في اتحاد الكرة يسعون لتطوير المدربين في المرحلة المقبلة من خلال الحصول علي دورات تدريبية مكثفة

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: علي أن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة يجلس يوميا حتي العاشرة مساء من احل عقد مقابلات مع المدربين .



وأشار إلى أنه حتي الآن لاتوجد أي نية لإجراء اي تغييرات في المدربين والتقييم لن يكون الان .

واختتم تصريحاته قائلاً " أن لاعبي المنتخب سيكونون في إجازة وطبيعي أن ينضموا للمنتخب ، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك جلسة تنسيقية بين المنتخب والأندية وفي النهاية مصلحة مصر الأهم .