عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز وغربال كان متوترًا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق بقيادة مارسيل كولر، مدرب الأهلي لمباراة الترجي التي جمعت بينهما أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفرض الأهلي التعادل السبلي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "كولر أدار المباراة بشكل جيد، وظهر ذلك من تصريحاته في المؤتمر الصحفي".

وتابع: "كان هناك تحفظ من جانب الفريقين، والأهلي سيتعد بشكل كبير في الشوط الثاني بالقاهرة".

وأكمل: "مصطفى غربال حكم كبير وله خبرة، ولكنه ظهر متوترًا بشكل كبير ومن المفترض أن لا يظهر عليه ذلك"، وأتم: "غربال لم يخطئ في مباراة اليوم ولم يتسبب في أي خطأ مؤثر في اللقاء، ولكنه ظهر بشكل متوتر".