شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدعم الزمالك: بالروح والعزيمة سنفوز بكأس الكونفدرالية لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لفريق كرة القدم بالزمالك، على دعم الفريق قبل مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أنه بروح وعزيمة اللاعبين سيفوز بالفريق بالكأس وإسعاد جميع الجماهير.

وقال فيرير، عبر حسابه على إنستجرام: "إنه يوم الحسم الكبير، بالروح وعزيمة الفريق سنفوز بالكأس لإسعاد جميع الجماهير، الكثير من الحظ والتوفيق للزمالك".





ومن المقرر أن يدفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالقوة الضاربة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث عن التتويج باللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويدفع جوميز بكتيبة الفارس الأبيض، الممثلة في محمد عواد لحراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد وعمر جابر وأحمد فتوح، وثلاثى وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدى، والثلاثى الهجومى التونسى سيف الدين الجزيرى وأحمد مصطفى زيزو والسنغالى إبراهما نداى.