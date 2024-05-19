شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: بطولة أفريقيا حلم شخصي.. ونسعى للتتويج فى جولة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه سوف يستعد بقوة لمباراة العودة أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، بعد طي ملف مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

وأكد أبو علي أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام الترجي الذي كان مدعومًا بجماهيره في ملعب حمادي العقربي برادس، لافتًا إلى أن الفريق خرج بالتعادل، وأن مباراة العودة بالقاهرة هي جولة الحسم في البطولة.

وشدد مهاجم الفريق على أن الأهلي يسعى إلى التتويج باللقب الإفريقي والاحتفال مع الجماهير على استاد القاهرة، وأنه بشكل شخصي يحلم بالفوز بأول لقب إفريقي له مع الأهلي.

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير أكد خلالها أن لاعبي الأهلي سوف يقاتلون على أرضية استاد القاهرة يوم السبت المقبل للفوز بدوري الأبطال والاحتفال معهم.

على صعيد متصل ، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.