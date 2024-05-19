عادل عقل يكتب: القاهرة تتأهب لتربع الأهلى والزمالك على عرش أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - قاهرة المعز تتزين وتتأهب لتربع القطبين الأهلي والزمالك على العرش القارة السمراء والفوز بالكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، البطولتان الأكبر في أفريقيا على مستوى الأندية.

وأصبح الزمالك الأهلي على بُعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الأفريقي، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان والزمالك بفوز بطل المغرب 2/1، وأصبحت فرصة القلعة البيضاء كبيرة لتحقيق نتيجة طيبة في لقاء العودة باستاد القاهرة وحصد اللقب الأفريقي، خاصة أن الكاف يدرس بشكل كبير إلغاء كأس الكونفدرالية، وقد تكون النسخة الحالية هي الأخيرة للبطولة، ومن ثم يكون هذا اللقب تاريخيا، لذا أصبح لزاما على لاعبى الزمالك وجهازهم الفني ألا يفرطوا في هذه الفرصة لتحقيق آمال جماهيرهم والتتويج باللقب القاري ليحتفلوا مع عشاق الساحرة المستديرة بالفوز باللقب باستاد "القاهرة".

على الجانب الآخر أصبح الأهلي لديه فرصة سانحة لحصد لقب الأميرة السمراء للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي باستاد رادس بالتعادل السلبى بدون أهداف، وإن كانت هذه النتيجة سخيفة جدا للأهلي وأفضل للفريق التونسي إلا أن لاعبى المارد الأحمر وجهازهم الفني لديهم الخبرات التي تجعلهم يتوجون باللقب القاري حتى تسعد جماهير الكرة المصرية بجميع طوائفها بتربع القطبين الأهلي والزمالك على عرش القارة السمراء، ويكون استاد القاهرة الدولي منصة الاحتفال بفوز القطبين باللقب الأفريقي لنؤكد ريادة مصر عربيا وأفريقيا.