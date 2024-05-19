شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو: لدينا شوط ثان فى القاهرة لحسم اللقب الأفريقى.. وهذا موقف على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان بإمكانه تسجيل هدف خارج الديار، ولكن الجميع راضون عن النتيجة.

وقال بيبو، في تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني حضّر للمباراة بشكل جيد، وكان نفسنا تحقيق نتيجة أفضل، ولكن هناك شوط ثان في القاهرة لتحقيق نتيجة أفضل وحسم اللقب الأفريقي، واللاعبون لديهم حافز كبير ويرغبون في تحقيق الفوز وهو حافز قوي لدى اللاعبين".

وعن إصابة علي معلول، قال: إن معلول لاعب كبير وأتمنى أن تكون الإصابة بسيطة ولا أستطيع الإدلاء بأي تصريح قبل إجراء الأشعة اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ولكن حاليا لا نرغب في الاجتهادات.

وأضاف بيبو: "جمهور الأهلي ولاعبوه يعلمون أن هدفنا واحد، ونعمل على أن نكون رقم 1 ونغلق على أنفسنا ونركز بشكل جيد، واللاعبين نسوا كلمة أنا وركزوا على نحن، ونتحدث دائما بصفة الجماعة من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجمهور، وهدفنا تحقيق البطولة القارية لأنها مهمة بالنسبة لنا".