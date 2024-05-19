انتهاء موسم علي معلول مع الاهلي.. شوبير يفجرها

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول طبيعة إصابة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، والتي تعرض لها أمام الترجي.

وتعرض معلول لإصابة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر مباراة الاهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث غادر اللقاء خلال الدقيقة السابعة وشارك كريم فؤاد بدلًا منه.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن إصابة علي معلول، في منطقة وتر أكليس، ولكنه سيخضع لفحوصات لتوضيح تفاصيل الإصابة.

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وأوضح أن الاهلي سيقوم بالإعلان عن تفاصيل إصابة الظهير التونسي عقب العودة إلى القاهرة، والفحوصات المبدئية من المحتمل أن تختلف عندما يعود من تونس”.

وتعد إصابة وتر أكليس، من الإصابات القوية التي تحتاج لفترة علاج وتأهيل طويلة قد تمتد إلى 9 أشهر، وهو ما يشير إلى انتهاء موسم معلول مع الاهلي، في حال تأكدت الإصابة.