كولر يكشف سبب انفعاله على الحكم وكيفية حسم لقب أفريقيا أمام الترجي

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، سبب انفعاله على حكم مباراة الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع نظيره الترجي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، في رادس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

قال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، إن مواجهة الترجي كانت قوية، والاهلي لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول.

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وأوضح المدرب السويسري، أن الوضع اختلف في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الشوط الأول في رادس انتهى، والمباراة الثانية في القاهرة.

وشدد مدرب الاهلي، أن مواجهة الإياب أمام الترجي تحتاج إلى الدفاع جيدًا في القاهرة، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب.

وعن إصابة معلول، قال كولر:” بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالة اللاعب التونسي، لم نحدد حتى الآن الإصابة، وليس لدي معلومة مؤكدة بشأن الإصابة”.

وأشار مدرب الاهلي، إلى أنه انفعل على الحكم بعدما احتسب تسللًا، ولم يعطي فريقه إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس.

واختتم كولر:”أسعى لتحقيق الفوز في أي مباراة أخوضها مع الاهلي، ولا بد أن نقبل نتيجة التعادل، والترجي فريق قوي، ولذلك علينا الحذر في الإياب وأن نكون في حالة صلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نهاجم من أجل الفوز باللقب”.