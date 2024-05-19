حسم دوري إنجليزي وكونفدرالية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأحد 19 مايو الكثير من المباريات، حيث يختتم الدوري الإنجليزي مبارياته، بجانب الدوري الإسباني والإيطالي والألماني، ونهائي كأس الكونفدرالية.

ويشهد غدا صراع بين أرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حيث يلاقي المان بلو الذي يحتاج للفوز نظيره وست هام، بينما يسعى الجانرز للانتصار أمام إيفرتون وانتظار نتيجة المتصدر.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 6 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد إيفرتون - 6 مساء - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد بورنموث - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

ليفربول ضد ولفرهامبتون - 6 مساء - beIN SPORTS 4

نيوكاسل ضد برينتفورد - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 6 مساء - beIN SPORTS 7

بيرنلي ضد نوتنجهام - 6 مساء - لا يوجد في جدول البث

كريستال ضد أستون فيلا - 6 مساء - beIN SPORTS 5

لوتون ضد فولهام - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام ضد شيفيلد - 6 مساء - beIN SPORTS 9

نهائي الكونفدرالية

الزمالك ضد نهضة بركان - 8 مساء - beIN SPORTS 6

الدوري الإسباني

برشلونة ضد رايو فاييكانو - 8 مساء - beIN SPORTS 8

ريال مدريد ضد فياريال - 8 مساء - beIN SPORTS 3

إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو - 8 مساء - beIN SPORTS 9

بيتيس ضد سوسيداد - 8 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

فالنسيا ضد جيرونا - 8 مساء - beIN SPORTS 5

أودينيزي ضد إمبولي - 4 عصرا - ssc

إنتر ميلان ضد لاتسيو - 7 مساء - ssc

روما ضد جنوى - 9.45 مساء - ssc

الدوري الفرنسي

نانت ضد موناكو - 10 مساء - beIN SPORTS 2

ليل ضد نيس - 10 مساء - beIN SPORTS 5

ليون ضد ستراسبورج - 10 مساء - لا يوجد في جدول البث

باريس ضد ميتز - 10 مساء - beIN SPORTS 1

مارسيليا ضد لو آفر - 10 مساء - beIN SPORTS 4