كولر يتحدث عن: إصابة معلول.. وانفعاله على مصطفى غربال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الشوط الأول من مباراتهم أمام الترجي التونسي عكس ماظهروا به خلال الشوط الثاني.

الأهلي تعادل سلبيًا خلال المباراة التي حل بها مساء السبت ضيفًا على نظيره الترجي في ذهاب نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لم نكن في المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن لعبنا بصورة جيدة خلال الشوط الثاني وسيكون أسلوبنا هجوميًا أكثر للتتويج باللقب"، فيما ردّ على إصابة النجم التونسي بصفوفه علي معلول، بقوله:"سيخضع لفحص طبي عند العودة للقاهرة؛ لمعرفة طبيعة إصابته لذا من المبكر الحديث عن إصابته".

وأوضح المدرب السويسري أن سبب انفعاله على حكم المباراة مصطفى غربال، كان بسبب إطلاقه الصافرة في كرة ومنعه فرصة كانت ستكون خطيرة لنا.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتشديد على أنه يلعب دائمًا لتحقيق الفوز، مضيفًا:"يجب أن نكون حذرون في مباراة الإياب لأن الترجي كان له فرص خطيرة في مباراة الذهاب".

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