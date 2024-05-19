شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة فاركو، والتي تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد، الاثنين، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، بالمباريات السابقة لفريق فاركو في الدوري، وآخرها مواجهة بلدية المحلة التي انتهت بفوز الفريق البرتقالي بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى فاركو قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وكان المقاولون العرب قد خسر المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليتراجع من جديد في جدول الدوري.

ويحتل المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض الفريق 21 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 12 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.