شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19 - 5 - 2024 بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الأحد لخوض مباراة إياب نهائى بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى المغرب.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت فى مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت و التونسي خليل حساني.

واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى في الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نهائى مكرر بين الزمالك ونهضة بركان المغربى

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الزمالك بطل الكونفدرالية على حساب نهضة بركان فى 2019

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.