شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من تونس اليوم بعد مواجهة الترجى فى نهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس بعد مواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى أقيم على ملعب حمادى العقربى فى رادس مساء السبت.

ويستعد الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.