الليلة .. الزمالك بطموح الذهب القاري يستضيف نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي اقيم الأحد الماضي بدولة المغرب قد انتهى لصالح نهضه بركان بثنائية مقابل هدف ، ومن المقرر اذاعة مواجهه الليلة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

ويكفي الفريق الأبيض والممثل المصري بالبطولة تحقيق نتيجة الفوز بهدف من دون رد من أجل ضمان تحقيق اللقب الافريقي الثاني له في بطوله الكونفدرالية.

وتأتي قائمة الزمالك في اللقاء على النحو التالي..

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.