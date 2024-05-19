شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19 - 5 - 2024 بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى، ونرصد أهم 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية..

1_مشوار الزمالك في الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب اللقاء النهائي بالمغرب.

2_مشوار نهضة بركان المغربى في الكونفدرالية

افتتح نهضة بركان المغربى مشواره في الكونفدرالية بتخطى عقبة بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف دون رد في الدور الثانى للبطولة وفى دور المجموعات حقق نهضة بركان فوزاً على سيخوخون يونايتد بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ثم فاز على الملعب المالى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ديابل نوار بطل الكونغو بهدفين دون رد ثم خسر من نفس الفريق بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيخوخون يونايتد ثم حقق الفوز بثلاثية دون رد على الملعب المالى

وفى ربع النهائي تخطى نهضة بركان عقبة أبو سليم الليبى بالتعادل السلبى ذهاباً وبالفوز بثلاثية مقابل هدفين إياباً ، و وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب ثم فاز نهضة بركان على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي البطولة.

3_الزمالك يتفوق على نهضة بركان في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لنهضة بركان 11.99 مليون يورو.

4_ 24 مباراة جمعت الزمالك مع أندية المغرب قبل مواجهة نهضة بركان

التقى الزمالك مع أندية المغرب في 24 مباراة قبل لقاء نهضة بركان الليلة، حقق الفارس الأبيض 13 فوزا و5 تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 20.

أول مواجهة للفارس الأبيض مع الأندية المغربية كانت مع الجيش الملكى وفاز الزمالك بهدفين دون رد، فيما كانت آخر مباراة كانت مع نهضة بركان المغربى وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

ولعب الزمالك تحت قيادة جوميز 15 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 8 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً وتلقت شباكه 9.