شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لحسم أزمة الشحات والشيبي في اجتماع الجبلاية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلاله مستجدات أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز، بعد لجوء الأخير للقضاء المدني ضد الشحات، ومطالبة الأهلي باتخاذ قرار ضد لاعب بيراميدز.

ويناقش اتحاد الكرة خلال الجلسة مذكرة لجنة الانضباط بشأن القضية، قبل اتخاذ قرار بشأنها.

وأكد المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري، أنه لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها، وأنه عقدت جلسة فى مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

وشدد على أنه تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات الخاصة بلجنة الانضباط من مركز التعليم المدني إلى مقر اتحاد الكرة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه لا صحة للبت فى قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي بشأن الأزمة المثارة بينهما منذ نهاية الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الملف لا يزال تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به.