شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة مصيرية للفريقين.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة فى لقاء الذهاب الذى أقيم في المغرب، وفاز نهضة بركان بنتيجة 2 / 1، حيث يأمل الزمالك فى الفوز بأكثر من هدف لتأمين لقب الكونفدرالية الثانى في تاريخ النادى.

ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى ومحمد شحاتة

فى الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.