شكرا لقرائتكم خبر عن "البطولة الثانية" شعار حسين لبيب وجوميز مع الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، بتتويج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية الليلة، حينما يواجه نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد باستاد القاهرة الدولى، لتكون البطولة الثانية له مع القلعة البيضاء.

حقق حسين لبيب كلاعب كرة يد 21 بطولة مع نادي الزمالك، 7 بطولات في الدوري المصري لمحترفى لكرة اليد، و9 بطولات فى كأس مصر، و5 بطولات أفريقية، وشارك مع منتخب مصر فى 7 بطولات ببطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، و6 بطولات عالم لكرة اليد للرجال.

وإبان وجود حسين لبيب على رأس الجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى 22 مايو 2021، حقق فريق الكرة الأبيض لقب الدوري المصري، لينجح الزمالك فى استعادة درع الدوري الممتاز وكسر عقدة 5 مواسم سيطر فيها الأهلي على اللقب.

ويحلم حسين لبيب بالتتويج بالكونفدرالية مع الزمالك لتكون اللقب الثانى لفريق الكرة تحت قيادته. وعلى نفس الوتيرة، يفتش البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك عن البطولة الثانية فى مسيرته التدريبية وذلك فى مباراة الفارس الأبيض مع نهضة بركان الليلة.

فقد توج المدرب البرتغالي بلقب وحيد على مدار مسيرته وهو كأس السوبر السعودي مع أهلي جدة عام 2016. وجاء فوز "الراقي" وقتها بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.