شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار تداعب الزمالك الليلة أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نهضة بركان المغربى ضيفاً على الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض لحسم اللقب لصالحه خاصة بعد الخسارة في لقاب الذهاب بالمغرب بهدفين مقابل هدف.

وحال نجاح الزمالك فى التتويج بالكونفدرالية سيحصد جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار من الاتحاد الأفريقى "كاف".

افتتح نهضة بركان المغربى مشواره في الكونفدرالية بتخطى عقبة بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف دون رد في الدور الثانى للبطولة وفى دور المجموعات حقق نهضة بركان فوزاً على سيخوخون يونايتد بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ثم فاز على الملعب المالى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ديابل نوار بطل الكونغو بهدفين دون رد ثم خسر من نفس الفريق بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيخوخون يونايتد ثم حقق الفوز بثلاثية دون رد على الملعب المالى.

وفى ربع النهائي تخطى نهضة بركان عقبة أبو سليم الليبى بالتعادل السلبى ذهاباً وبالفوز بثلاثية مقابل هدفين إياباً ، و وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب ثم فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي البطولة.