شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك بتسجيل هدف مبكر لحسم نهائى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، من اللاعبين التركيز من أول دقيقة لآخر ثانية فى مباراة نهضة بركان المغربى، التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف باللقاء الذى أقيم بالمغرب.

وتعتمد خطة البرتغالى جوميز فى مواجهة نهضة بركان على ضرورة تسجيل هدف مبكر فى المنافس من أجل فتح المساحات أمام الخط الأمامى، خاصة أن الهدف المبكر سيربك حسابات الفريق المغربى.

وشدد جوميز على لاعبى الزمالك تجنب الوقوع فى الأخطاء خلال مباراة الفريق المرتقبة الليلة، مطالباً لاعبى الزمالك بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك الفريق المنافس، وإحباط عزيمتهم من بداية المباراة.

