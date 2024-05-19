شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج تحذر مدرب الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية: لا تتسرع وركز للوصول لهدفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية التي تجمع الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة، وسط طموح ورغبة أبناء ميت عقبة فى التتويج باللقب.

وقبل ساعات قليلة من مباراة النهائي الأفريقى، نرصد توقعات الأبراج للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك.

جوميز برج العذراء

وجهت الأبراج رسالة لبرج العذراء، والذى ينتمى له جوميزالمدير الفني لفريق الزمالك، كونه من مواليد 28 أغسطس، فتقول الأبراج له، "انتبه لعملك ولا تنتقد من حولك طوال الوقت، وركز فقط فى إصلاح ذاتك حتى تصل لهدفك الذى تحلم به دائماً".

وتطلب الأبراج منه التأني والتفكير فى عاقبة تصرفاته، "لا تتسرع فى قراراتك المهنية ولا تنخدع بالمظهر الخارجي.. ابتعد عن الأشياء السلبية التى تؤدى لتشتيت انتباهك، وجدد الخطط المستقبلية".

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يشهدها حضور 53 ألف متفرج.

ويلقى البرتغالى جوميز المدير الفنى للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل التوجه إلى استاد القاهرة استعداداً لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة والتعليمات النهائية قبل المباراة، وسيعلن خلالها التشكيل الرسمي للقاء قبل التحرك لملعب المباراة.

يذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز بهدف ليتوج باللقب الأفريقي.