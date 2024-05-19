شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى "إياب" نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب، لاسيما أن الزمالك سبق وواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019 وتوج الفارس الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح.

ولعب الزمالك تحت قيادة جوميز 15 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 8 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً وتلقت شباكه 9.

من جهته حرص البرتغالى جوزيه جوميز على عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في لقاء الذهاب، خاصة على مستوى الدفاع، كما فضل المدير الفني دخول معسكر إعداد مغلق قبل موعد المباراة بيوم، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضمت قائمة الزمالك للمباراة النهائية كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين، خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى الليلة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.