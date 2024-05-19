شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أتمنى مشاركة الدبيس بديلا لمعلول.. والترجى معندوش لاعبين مؤثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، ضرورة مشاركة كريم الدبيس فى تشكيل الأهلى الأساسى أمام الترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، عقب إصابة التونسى على معلول.

وقال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 ، "مستوى هجوم فريق الأهلى ضعيف للغاية والأفضل حاليا الفلسطينى وسام أبو على، ولكن لا يوجد فاعلية على المرمى تماماً".

وأوضح السيد أن الترجى التونسى لا يمتلك لاعبين أقوياء ومؤثرين، والأهلى لم يستغل هذه الحالة فى مواجهة أمس لتحقيق الفوز، بل اكتفى بالتعادل.

من جهته يتسلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين المستبعدين من مباراة الترجى، وتدريباتهم خلال فترة تواجد الفريق فى تونس، وذلك للوقوف على موقفهم من لقاء الإياب السبت المقبل.

وغاب عن مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى 9 لاعبين هم أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو بسبب لإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي بالإضافة لغياب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

