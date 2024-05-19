بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي اليوم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى مانشستر سيتي لكتابة التاريخ والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي اليوم الأحد في المرحلة الأخيرة، لكن أرسنال يتربص به ويأمل في تعثره كي يحصد لقبه الأول منذ 20 عاما.

ويدخل السيتي مباراته الأخيرة أمام ضيفه وست هام وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف بدوره إيفرتون، حيث تقام جميع المباريات في الوقت عينه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يخسر الفريق السماوي منذ 34 مباراة، ولو أنه ذاق طعم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، كما أنه فاز في مواجهاته السبع الأخيرة مع وست هام تحديدا.

ويحتاج السيتي للفوز على وست هام بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية.

على الجانب الآخر، يحتاج أرسنال إلى الفوز وخسارة مان سيتي بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004 عندما كان يقوده المدرب الأسطوري أرسين فينجر.

وفي حال فوز أرسنال وتعادل السيتي فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وحينها سيتحدد الفائز باللقب من خلال معيار فارق الأهداف والذي سيعطي الأفضلية لأرسنال.