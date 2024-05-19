ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يلا شوت في الدوري الإنجليزي 2024

جولة الحسم بين Manchester City vs West Ham اليوم ، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، يستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق وست هام يونايتد في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. تشكل هذه المباراة أهمية كبيرة للفريق السماوي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

تمكن مانشستر سيتي من اعتلاء صدارة الترتيب بعد فوزه الثمين على مضيفه فريق توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي. هذا الانتصار الحاسم منح الفريق دفعة قوية قبل خوض المباراة الختامية للموسم.

يسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على فريق الهامرز لضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، والعاشر في تاريخ النادي. أي نتيجة غير الفوز قد تمنح اللقب لمنافسهم المباشر فريق أرسنال، في حال تحقيقه الفوز على إيفرتون في المباراة التي تُقام في نفس التوقيت.

من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة مع الضغوط الكبيرة على السيتي للحفاظ على اللقب. وست هام، بقيادة المدرب ديفيد مويس، يسعى لتقديم أداء قوي في مباراته الأخيرة هذا الموسم، مما يزيد من صعوبة التحدي أمام مانشستر سيتي.

المباراة تُذاع على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي تحتفظ بحقوق البث الحصري والمباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيتم بث المباراة عبر قناة "bein sports HD1"، مما يتيح لعشاق الكرة الإنجليزية متابعة اللقاء بأعلى جودة ممكنة.

ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات مانشستر سيتي على تحمل الضغوط وتحقيق الانتصارات في اللحظات الحاسمة، فيما يسعى وست هام لإثبات قوته أمام أحد أقوى فرق الدوري. الترقب والحماس سيكونان في أوجهما، حيث يتطلع الجميع لمعرفة من سيحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

موقف لقب الدوري الإنجليزي

تشهد الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز صراعًا محمومًا على لقب البطولة بين مانشستر سيتي وأرسنال. يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد على ملعب "الاتحاد" في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم، الأحد، بينما يستضيف أرسنال فريق إيفرتون على ملعب الإمارات في نفس التوقيت.



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يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني بفارق نقطتين. ومع اقتراب نهاية الموسم، يصبح كل هدف وكل نقطة ذات أهمية بالغة في تحديد البطل. وفقًا للائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، يتم اللجوء أولاً إلى فارق الأهداف. حاليًا، يتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في هذا الجانب بفارق +61 هدفًا مقابل +60 للسيتي. إذا استمر التساوي في فارق الأهداف، يتم التوجه إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، حيث يتفوق مانشستر سيتي بعدد 93 هدفًا، مقارنة بـ 89 هدفًا لأرسنال. وإذا استمر التساوي أيضًا، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، والتي يتفوق فيها أرسنال بعد تحقيقه الفوز 1-0 في لندن والتعادل بدون أهداف في مانشستر.

مانشستر سيتي يدخل مباراته الأخيرة وهو عازم على تحقيق الفوز لضمان التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه. الفريق السماوي بقيادة المدرب بيب جوارديولا يعي تمامًا أهمية الانتصار في هذه المباراة الحاسمة، خاصة وأن أي نتيجة أخرى قد تمنح اللقب لمنافسه المباشر أرسنال، بشرط فوز الأخير على إيفرتون.

من جانب آخر، يستضيف أرسنال فريق إيفرتون على ملعب الإمارات، ويسعى الفريق اللندني بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا إلى تحقيق الفوز وانتظار هدية من وست هام بالتعادل أو الفوز على مانشستر سيتي. أرسنال يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بعد غياب دام 20 عامًا، مما يجعل هذه المباراة مصيرية وحاسمة لموسمهم.

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقوم ببث هذه المباريات الحاسمة، حيث سيتم نقل مباراة مانشستر سيتي ووست هام عبر قناة "bein sports HD1"، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة اللحظات المثيرة من الجولة الأخيرة بأعلى جودة ممكنة.

المواجهة بين مانشستر سيتي ووست هام لن تكون سهلة، فالفريق الضيف بقيادة المدرب ديفيد مويس يسعى لتقديم أداء قوي في مباراته الأخيرة لهذا الموسم، مما يزيد من تحدي السيتي. بالمقابل، يأمل أرسنال في استغلال الفرصة وتحقيق الفوز على إيفرتون، مع الأمل في تعثر مانشستر سيتي لتحقيق حلم التتويج باللقب.

تتجه الأنظار نحو هذه المباريات الحاسمة، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في كل مكان لمعرفة من سيتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. التوتر والترقب سيكونان في أوجهما، والجماهير ستتابع كل دقيقة بشغف وحماس، بانتظار لحظة الحسم التي ستقرر مصير اللقب الأغلى في إنجلترا.

مباراة مانشستر سيتي ووست هام

ويفتقد مانشستر سيتي في مواجهة الليلة، حارسه الأساسي البرازيلي إيدرسون مورايس، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى عينه اليمنى، خلال مواجهة توتنهام الأخيرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البلجيكي كيفن دي بروين، بسبب الإصابة التي تعرض لها أيضا خلال مواجهة السبيرز.