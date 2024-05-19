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تعديل موعد اختبارات قطاع الناشئين فى الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة محمود جابر، تعديل موعد اختبارات القطاع لموسم 2024 / 2025، لتقام السبت 25 مايو الجاري، بدلا من الاثنين 20 مايو.


وتقام الاختبارات بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا، عدا يوم الجمعة.

ويحتضن الملعب الفرعي 2 اختبارات هذا الموسم، على أن يتم دخول الراغبين في خوضها من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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