شكرا لقرائتكم خبر عن سجل مميز للزمالك أمام أندية المغرب بالكونفدرالية قبل نهائي نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام نهضة بركان المغربي، فى اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

ويتمتع الفارس الأبيض بسجل رائع أمام الفرق المغربية في بطولة كأس الكونفدرالية قبل مواجهة نهضة بركان المغربي فى نهائي البطولة، حيث خاض الزمالك 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل 2 وخسر مثلهما.

النادي الأول هو نهضة بركان ومنافس الموسم الحالي في نهائي الكونفدرالية، حيث لعب الأبيض معه من قبل نهائي البطولة موسم 2019، وخسر ذهابًا فى المغرب بهدف نظيف قبل أن يفوز في الإياب بنفس النتيجة وذهب النهائي لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض بنتيجة 5-3.

ولعب الزمالك أمام اتحاد طنجة وفاز عليه فى الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3-1 وتعادل سلبيًا خارج ملعبه، أما النادي الأخير هو حسنية أغادير حيث فاز أيضًا الزمالك في القاهرة بهدف نظيف وتعادل سلبيًا خارج ملعبه.