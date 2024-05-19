نهائي الكونفدرالية وحسم الدوري الإنجليزي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 19-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2024، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب.

ويحل إيفرتون ضيفًا على آرسنال بملعب "الإمارات"، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام في لقاء حاسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو، على ملعب "مونتجويك"، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي كأس الكونفدرالية

الزمالك ضد نهضة بركان، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports 6".

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد بيراميدز، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ضد بورنموث، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

كريستال بالاس ضد أستون فيلا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ليفربول ضد ولفرهامبتون، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لوتون تاون ضد فولهام، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

آرسنال ضد إيفرتون، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

برايتون ضد مانشستر يونايتد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 7".

بيرنلي ضد نوتينجهام فورست، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 English".

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد إشبيلية، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 7".

برشلونة ضد رايو فاليكانو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

ريال بتيس ضد ريال سوسيداد، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

قادش ضد لاس بالماس، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2 ".

ريال مايوركا ضد ألميريا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 English".

غرناطة ضد سيلتا فيجو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3 ".

فالنسيا ضد جيرونا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فيا ريال ضد ريال مدريد، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد كالياري، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

أودينيزي ضد إمبولي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

مونزا ضد فروزينوني، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

إنتر ميلان ضد لاتسيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

روما ضد جنوى، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري الفرنسي

تولوز ضد بريست، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 2 HD BiH".

لوريان ضد كليرمون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

موناكو ضد نانت، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليل ضد ستاد نيس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ليون ضد ستراسبورج، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ستاد ريمس ضد ستاد رين، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لينس ضد مونبيلييه، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 7".

لوهافر ضد أولمبيك مارسيليا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ميتز ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".