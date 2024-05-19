حُسم الأمر.. نجم منتخب مصر يخضع لعملية جراحية ويصدم العميد

يخضع لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف لعملية جراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للتقارير الصادرة اليوم الأحد.

وأكدت مصادر أن الدولي المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت، سوف يخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشارت إلى أن مرموش سوف يجري عملية جراحية في اليد يوم الثلاثاء، وهو ما سوف يغيبه عن صفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل.

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وكان مرموش قد طلب عدم الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل، بسبب وجود إصابة في اليد.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم، في شهر يونيو المقبل، حيث سيلتقي نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 من الشهر القادم.

ويواجه منتخب الفراعنة، نظيره غينيا بيساو، يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو المقبل.