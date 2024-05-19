كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ونهضة بركان بإياب نهائي الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في تمام الثامنة مساء الليلة ضمن مباريات إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية بهدفين لهدف، حيث يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم لقب البطولة.

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ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة نهضة بركان المغربي اليوم تسع لاعبين لأساب مختلفة، وهي كالتالي..

محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة، كما يغيب محمد أشرف روقا ومحمود علاء لأسباب فنية، بينما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر وناصر ماهر لعدم القيد الإفريقي.

وسبق للزمالك وأن تأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على دريمز الغاني بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل نهضة بركان للمباراة النهائية عقب الإطاحة باتحاد العاصمة الجزائري من نصف النهائي.

وكان نادي الزمالك قد سبق له التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.