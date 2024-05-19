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يورجن كلوب: "بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه أفضل مدرب في العالم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "مهما حدث في السيتي مع 115 تهمة، بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، إذا وضعت أي مدرب آخر في العالم في هذا النادي، لن يفوز بالدوري أربع مرات على التوالي".

ويقود كلوب للمرة الأخيرة، مساء اليوم، ضد ولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من مسابقة ، بعدها يرحل عن الفريق، عقب مسيرة استمرت لمدة 7 سنوات.

ويقترب جوارديولا من اللقب الرابع، على التوالي، ويحسم الأمر خلال مباراة مانشستر ووست هام مساء اليوم، ليصل إلى بطولة الدوري الإنجليزي السادسة طوال مسيرته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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