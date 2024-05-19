شكرا لقرائتكم خبر عن "تى شيرت" الزمالك يغزو استاد القاهرة قبل إياب نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محيط استاد القاهرة منفذ بيع تي شيرت الزمالك للجماهير التى تتوافد على الاستاد لمؤازرة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم.



منفذ بيع قميص الزمالك

وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة نرصدها فى السطور التالية..

1- غير مسموح التواجد فى محيط الاستاد دون حمل الفان آى دى والتذكرة الخاصة بالمباراة.

2- منع تواجد الشعلات الحرارية فى محيط الاستاد، سواء داخلياً أو خارجياً، وأقلام الليزر التى تشوش على اللاعبين فى أرض الملعب ممنوعة تماماً، والمعلبات الصلبة مثل "الكانز" أو الزجاجية وكذلك الأغذية المحفوظة، سواء معلبات صلبة أو زجاجية.

3- المشروبات مسموح بها طالما فى زجاجات بلاستيك، وهى المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء.

4- ممنوع أى لافتات دعائية خارج سياق المباراة أو لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلام غير العلم المصرى ونادى الزمالك وهى ذات القواعد التى ستطبق الاسبوع القادم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستقبل استاد القاهرة جماهير الزمالك بدءاً من الثانية ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية التي تجمع الزمالك مع نهضة بركان فى المباراة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة من مساء اليوم بـ استاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يشهدها حضور 53 ألف متفرج.