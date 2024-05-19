شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء اليوم.

س: موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان؟



ج: تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، لحسم بطل النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان؟



ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، أحمد فتوح، الوسط: نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى ومحمد شحاتة

فى الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى.



ج: يتولى السنغالي عيسى سي حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني، واختار «كاف» النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.



ج: افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب اللقاء النهائي بالمغرب.



ج: تم فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير فى الثانية ظهراً، حيث تشهد المباراة حضور 53 ألف متفرج.

س: ما هي بوابات الدخول الى الاستاد لحضور المباراة؟



ج: تم تخصيص الدرجة الثالثة يمين.. بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال.. بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip .. بوابة آل رشدان.



ج: لعب الزمالك تحت قيادة جوميز 15 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 8 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً وتلقت شباكه 9.

س: ما هي الممنوعات التي فرضها استاد القاهرة على الجماهير؟



ج: وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة وهى كالتالى..

1- غير مسموح التواجد فى محيط الاستاد دون حمل الفان آى دى والتذكرة الخاصة بالمباراة

2- منع تواجد الشعلات الحرارية فى محيط الاستاد سواء داخلياً أو خارجيا واقلام الليزر التى تشوش على اللاعبين فى أرض الملعب ممنوعه تماما والمعلبات الصلبة مثل " الكانز" أو الزجاجية وكذلك الاغذية المحفوظة سواء معلبات صلبة أو زجاجيه".

3- المشروبات مسموح بها طالما محمولة فى زجاجات بلاستيك وهى المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء.

4- ممنوع أى لافتات دعائية خارج سياق المباراة أو لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلام غير العلم المصرى ونادى الزمالك وهى ذات القواعد التى ستطبق الاسبوع القادم فى نهائى دورى ابطال أفريقيا".



