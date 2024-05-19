شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يتعرض لوعكة صحية فى فرع الأهلي بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، لوعكة صحية خلال تواجده في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وشعر الدكتور حسن مصطفى بـ"دوخة" خلال تواجده في فرع زايد ظهر اليوم، الأحد، الذي يبعد مسافة قصيرة عن منزله، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من فرع زايد من أجل الاطمئنان عليه.

ويخضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حالياً لفحوصات وتحاليل للاطمئنان على صحته، وحرص مجلس إدارة الأهلي ومسئولو النادي على الاطمئان على صحة الدكتور حسن مصطفى، ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن حالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مطمئنة.