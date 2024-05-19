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الامارات | الشارقة يحرز درع الدوري العام للكاراتيه

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نادي الشارقة درع الدوري العام للكاراتيه، وذلك بعد هيمنة فرقه على ألقاب منافسات (الكاتا) للفرق لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والسيدات والرجال، بحصدها ستة من أصل الألقاب السبعة التي امتدت عليها منافسات الدوري الذي أسدل الستار عنه، أمس. في المقابل نال كلباء درع الدوري العام لفئة الناشئين.

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعدد من اعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة واتحاد الكاراتيه، في نهاية المنافسات، بتتويج الأبطال.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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