هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن النقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره وست هام يونايتد في تمام السادية من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد".

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

تشكيل مانشستر سيتي يقوده الدولي النرويجي إيرلينج هالاند في الهجوم، بينما يشارك كيفين دي بروين في وسط الملعب رغم الإصابة التي أجبرته على مغادرة مواجهة توتنهام الماضية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين.

وسط الملعب الهجومي: جيرمي دوكو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: كارسون، ستونز، آكي، كوفاسيتش، جريليتش، ألفاريز، نونيز، بوب، لويس.